Farbom gađana kuća poljoprivrednika iz Stare Pazove, član Inicijative za opstanak poljoprivrednika tvrdi da su napad snimile kamere

Serbian News Media pre 24 minuta
Farbom gađana kuća poljoprivrednika iz Stare Pazove, član Inicijative za opstanak poljoprivrednika tvrdi da su napad snimile…

Poljoprivrednik iz Stare Pazove Vladimir Višić objavio je da su mu noći između četvrtka i petka nepoznati počinioci crvenom farbom gađali kuću, nakon čega su pobegli, kao i da je ceo događaj snimila nadzorna kamera.

Kako prenose mediji, Višić je član Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije, udruženja koje je od početka podržava studentske proteste i koje je među najglasnijim kada su u pitanju zahtevi samih poljoprivrednika. Višiću su noćas oko dva časa kuća i kapija gađane crvenom farbom, za šta je priložio i fotografije. Višić za Danas kaže da ne zna ko su napadači, ali da ih je snimila nadzorna kamera. “Došao sam kući nešto pre dva časa iza ponoći, prozor je bio
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Farba bačena na kuću poljoprivrednika iz Stare Pazove nakon protesta u Novom Sadu

Farba bačena na kuću poljoprivrednika iz Stare Pazove nakon protesta u Novom Sadu

In medija pre 45 minuta
Poljoprivredniku iz Stare Pazove kuća polivena crvenom farbom

Poljoprivredniku iz Stare Pazove kuća polivena crvenom farbom

RTS pre 50 minuta
Crvenom farbom gađali kuću poljoprivrednika koji učestvuje u protestima

Crvenom farbom gađali kuću poljoprivrednika koji učestvuje u protestima

N1 Info pre 1 sat
FOTO: Kuća poljoprivrednika gađana farbom nakon što se vratio sa protesta u Novom Sadu

FOTO: Kuća poljoprivrednika gađana farbom nakon što se vratio sa protesta u Novom Sadu

Radio 021 pre 2 sata
Napad na kuću poljoprivrednika: Fasada i kapija isprskane crvenom farbom (foto)

Napad na kuću poljoprivrednika: Fasada i kapija isprskane crvenom farbom (foto)

Pravda pre 1 sat
Kuća poljoprivrednika Vladimira Višića iz Stare Pazove gađana crvenom farbom, automobil došao iz Beograda

Kuća poljoprivrednika Vladimira Višića iz Stare Pazove gađana crvenom farbom, automobil došao iz Beograda

Danas pre 2 sata
Napad na kuću poljoprivrednika u Staroj Pazovi: Fasada i kapija isprskane crvenom farbom FOTO

Napad na kuću poljoprivrednika u Staroj Pazovi: Fasada i kapija isprskane crvenom farbom FOTO

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MUPStara Pazova

Društvo, najnovije vesti »

Srbija se sve više odmiče od Evrope

Srbija se sve više odmiče od Evrope

Beta pre 0 minuta
Manojlović (Kreni-promeni): Za Beograd krucijalno da se raščisti uloga firmi TM i Sectra

Manojlović (Kreni-promeni): Za Beograd krucijalno da se raščisti uloga firmi TM i Sectra

Beta pre 10 minuta
Borusija Dortmund se izvinila zbog ismevanja influenserke koja muca

Borusija Dortmund se izvinila zbog ismevanja influenserke koja muca

BBC News pre 20 minuta
Durbe: Najmanji grad i rodno mesto letonskog Vuka Stefanovića Karadžića

Durbe: Najmanji grad i rodno mesto letonskog Vuka Stefanovića Karadžića

BBC News pre 25 minuta
RAS daje bespovratna sredstva za povećanje izvoza, do sedam miliona po korisniku

RAS daje bespovratna sredstva za povećanje izvoza, do sedam miliona po korisniku

RTV pre 25 minuta