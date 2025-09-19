Farbom gađana kuća poljoprivrednika iz Stare Pazove, član Inicijative za opstanak poljoprivrednika tvrdi da su napad snimile kamere

Poljoprivrednik iz Stare Pazove Vladimir Višić objavio je da su mu noći između četvrtka i petka nepoznati počinioci crvenom farbom gađali kuću, nakon čega su pobegli, kao i da je ceo događaj snimila nadzorna kamera.

Kako prenose mediji, Višić je član Inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije, udruženja koje je od početka podržava studentske proteste i koje je među najglasnijim kada su u pitanju zahtevi samih poljoprivrednika. Višiću su noćas oko dva časa kuća i kapija gađane crvenom farbom, za šta je priložio i fotografije. Višić za Danas kaže da ne zna ko su napadači, ali da ih je snimila nadzorna kamera. “Došao sam kući nešto pre dva časa iza ponoći, prozor je bio