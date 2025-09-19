UŽIVO: Srđan Blagojević obraća se pred 177. večiti derbi

Fudbaleri Partizana dočekaće Crvenu zvezdu u 177. večitom derbiju u subotu od 19.00, a uskoro će početi i obraćanje na konferenciji za medije Srđana Blagojevića.

Crno-beli dugo nisu imali ovakvu situaciju gde će sa Zvezdom igrati utakmicu za, bar u ovom trenutku prvo mesto na tabeli. Partizan je u dosadašnjem toku prvenstva ostvario šest pobeda uz jedan nerešeni ishod. Za „Parni valjak“ ima i lepih vesti pred ovaj derbi. Vraćaju se dvojica prvotimaca koji su zbog povreda propustili duel u Subotici. Startnih 11 crno-belih gotovo da je poznato, ali će se nešto više znati u popdnevnim satima. Očekuju se pune tribine za 177.