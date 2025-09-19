Vanja u službi tima, a šta bi bilo da su snage bile izjednačene?

Srpski golman Vanja Milinković-Savić rekao je da ne može da kaže da li bi njegov Napoli odigrao bolji meč da su snage na terenu bile ujednačene.

Posle 25 minuta igre na "Etihadu", Napoli je imao igrača manje nakon crvenog kartona kapitena Đovanija di Lorenca. Tako je Antonio Konte iz igre izvukao Kevina de Brujnea i pokušao da ostane neporažen u Engleskoj. To se nije desilo. Erling Haland i Žeremi Doku, na osnovu svojih izuzetnih individualnih sposobnosti, matirali su Vanju Milinković-Savića i sa 2:0 ispratili Napolitance. "Došao sam ovde da doprinesem timu, da uradim prave stvari i pomognem. Kao što sam