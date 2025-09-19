Milojević: Važno je da se posle meča priča o fudbalu, a ne o drugim stvarima

Katai je u sjajnoj formi i možda baš on bude „iks faktor” - navodi trener Zvezde

Na stadionu u Humskoj sutra se od 19 časova igra 177. večiti derbi. Partizan je domaćin crvenoj zvezdi u 9. kolu Super lige. Zvezdin trener Vladan Milojević je na početku konferencije izjavio saučešće porodici Milovanović. - Dejan je naš bivši igrač, kome sam čak u jednom periodu bio i trener, jako mi je žao. Milojević smatra da su se uvek mečevi Zvezde i Partizana igrali bez izrazitog favorita. - Činjenica je da smo za vreme reprezentativne pauze ostali bez mnogo