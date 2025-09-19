Tim Zvezde za derbi: Leković ili Zarić drugi bonus
Sportski žurnal pre 10 minuta
Vladan Milojević, trener Crvene zvezde, ima dileme oko sastava za sutrašnji okršaj
Crvena zvezda dočekuje još jedan večiti derbi kao favorit, ne samo zbog kvalitetnijeg igračkog kadra, već i zbog osam uzastopnih titula. Crveno-beli su trenutno iza Partizana, ali samo zbog utakmice manje. Slavljem u sutrašnjem okršaju tim sa Marakane vratio bi se na prvo mesto. Na golu šampiona sigurno će da bude golman Mateus Mageljaes. Trener Vladan Milojević nema dilemu kad su u pitanju desni bek i jedan štoper. Kraj aut-linije biće Jung Vu Seol i Miloš