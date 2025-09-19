"Beograd je prestonica evropske košarke!" Sergej Kuščenko pred vtb Superkup: Hvala Partizanu i Zvezdi, ovo je test za ruske klubove!

Kurir pre 33 minuta
"Beograd je prestonica evropske košarke!" Sergej Kuščenko pred vtb Superkup: Hvala Partizanu i Zvezdi, ovo je test za ruske…

Tačnije, izdanje kojim će, za učesnike, praktično biti otvorena nova sezona, je prvi put prebačeno iz Moskve.

Čast da bude domaćin ovog takmičenja ovaj put je pripala Beogradu. VTB Superkup će biti održan 24. i 25. septembra u Beogradskoj Areni, a učestvovaće Crvena zvezda, CSKA iz Moskve, Zenit i Dubai. Sergej Kuščenko je u intervjuu za Kurir otkrio kakva se ideja krije iza odabira Beograda za domaćina, kakva su očekivanja od turnira i kakvi su planovi za budućnost. Takođe, prisetio se srpskih košarkaša koji su igrali u Rusiji, biranim rečima je govorio o legendarnom Dudi
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Milojević rešio jedini problem pred Partizan: Ovo je tim Crvene zvezde za "večiti" derbi

Milojević rešio jedini problem pred Partizan: Ovo je tim Crvene zvezde za "večiti" derbi

Mondo pre 23 minuta
Partizanovoj deci je obaveza da nadigraju crvenu zvezdu: Poznat sastav za najvažniji meč sezone za Partizan!

Partizanovoj deci je obaveza da nadigraju crvenu zvezdu: Poznat sastav za najvažniji meč sezone za Partizan!

Hot sport pre 1 sat
Tim Zvezde za derbi: Pojačan vezni red i improvizacije

Tim Zvezde za derbi: Pojačan vezni red i improvizacije

Sport klub pre 48 minuta
U susret derbiju: Blagojević veruje da je Zvezda favorit – za Milojevića ta uloga ne postoji

U susret derbiju: Blagojević veruje da je Zvezda favorit – za Milojevića ta uloga ne postoji

Sputnik pre 1 sat
Srđan Blagojević nema nijednu dilemu pred Zvezdu: Ovo je tim Partizana za "večiti" derbi

Srđan Blagojević nema nijednu dilemu pred Zvezdu: Ovo je tim Partizana za "večiti" derbi

Mondo pre 1 sat
Tim Partizana za derbi: Dragojević kapiten, Roganović se vratio

Tim Partizana za derbi: Dragojević kapiten, Roganović se vratio

Sport klub pre 58 minuta
Tim Zvezde za 177. večiti derbi: Poznati bonusi, Arnautović od starta i iznenađenje Milojevića za Partizan

Tim Zvezde za 177. večiti derbi: Poznati bonusi, Arnautović od starta i iznenađenje Milojevića za Partizan

Telegraf pre 43 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPartizanMoskvaBeogradska ArenaCSKADubaiRusijaZenitCrvena Zvezda CSKAKk Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Vaterpolisti Novog Beograda ubedljivi na startu kvalifikacija za Ligu šampiona

Vaterpolisti Novog Beograda ubedljivi na startu kvalifikacija za Ligu šampiona

Danas pre 49 minuta
Zvezda pobedila šampiona Evrope i plasirala se u finale pripremnog turnira

Zvezda pobedila šampiona Evrope i plasirala se u finale pripremnog turnira

Danas pre 2 sata
Teniserke Italije u finalu Bili Džin King kupa

Teniserke Italije u finalu Bili Džin King kupa

Danas pre 1 sat
„Za Hrvatsku slobode“: Apel hrvatskih organizacija civilnog društva, sindikata i ustanova protiv zabrana festivala i koncerata…

„Za Hrvatsku slobode“: Apel hrvatskih organizacija civilnog društva, sindikata i ustanova protiv zabrana festivala i koncerata

Danas pre 2 sata
Robert Prosinečki je bivši: Poznato ko je novi selektor Crne Gore

Robert Prosinečki je bivši: Poznato ko je novi selektor Crne Gore

Danas pre 3 sata