Krpež-Šlezak: "Verujem da možemo da iznenadimo Nemačku"

Kapiten ženske rukometne reprezentacije Srbije Katarina Krpež-Šlezak rekla je da veruje da njena ekipa može da iznenadi Nemačku u predstojećoj utakmici Svetskog prvenstva. "Imaju veći pritisak od nas, to je sigurno.

Treba da uđemo u utakmicu mirne glave i da ponovimo 45 minuta igre iz meča sa Islandom. Verujem da možemo da iznenadimo, samo da budemo borbene, uz jaku odbranu i naše golmane možemo dobro da igramo", rekla je Krpež-Šlezak, prenosi Rukometni savez Srbije. Posle pobeda protiv Urugvaja i Islanda, rukometašice Srbije igraju protiv Nemačke poslednju utakmicu u grupi C Svetskog prvenstva. Biće to borba za prvo mesto i nova dva boda, a tim koji bude trijumfovao preneće u