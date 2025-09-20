Šta je Antifa i zašto se predsednik Tramp okomio na nju

BBC News pre 36 minuta | Šajan Sardarizade i Kejlin

Getty Images

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da će proglasiti Antifu za „veliku terorističku organizaciju" u sklopu napora da se obračuna sa „radikalnom levicom" posle ubistva konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social , Tramp je ovu grupu nazvao „bolesnom, opasnom radikalno levom katastrofom", obećavši da će biti „temeljeno ispitana".

Antifa, decentralizovani levičarski pokret koji se protivi ultradesničarskim, rasističkim i fašističkim grupama, odavno je na meti Trampovog besa.

Ali stručnjaci su brzo postavili pitanje kako će se predsednik zapravo obračunati sa grupom koja nema jednog vođu, spisak članova ili strukturu.

U obraćanju Kongresu 2020. Kristofer Rej, tadašnji direktor FBI, rekao je da se Antifa pre može opisati kao ideologija nego kao formalna organizacija.

Neki desno orijentisani influenseri i političari Antifu predstavljaju kao ključnu komponentu levičarske mreže za koju veruju da nastoji da potkopa Sjedinjene Države, slobodu govora i pravo na nošenje oružja.

Šta znači 'Antifa'?

Antifa je skraćenica od antifašista.

Ona je skup pre svega ultralevičarskih aktivista bez vođe.

Reč Antifa potiče od nemačke reči 'antifaschistisch', što je referenca na nemačku antifašističku grupu iz 1930-ih.

Getty Images Znak na kome su crna i crvena zastava povezuje sa Antifom

Iako je Antifa prisutna u Americi decenijama unazad, zadobila je širu pažnju posle posle prve Trampove pobede na izborima 2016. i ultradesničarskog skupa u Šarlotsvilu 2017, kada su počele da se okupljaju različite antifašističke grupe.

Od tada se aktivisti koji se izjašnjavaju kao deo Antife redovno sukobljavaju sa desničarskim grupama, bilo u žustrim raspravama, bilo fizički, širom Amerike.

Izostanak centralizovane organizacije znači da Antifa grupe nastaju organski u onlajn i fizičkom svetu.

Među njenim aktivistima su anarhisti, komunisti, tvrdi socijalisti koji dele stavove protiv vlade i kapitalizma a zalažu se za LGBTQ prava i prava migranata.

Konzervativni političari i komentatori ponekad koriste termin Antifa da označe i druge liberalne i levičarske grupe sa kojima se politički ne slažu se.

Da li Antifa učestvuje u nasilju?

Kritičari navode da ono što razlikuje Antifu od velikih levičarskih grupa je spremnost nekih od njenih aktivista da upotrebe nasilje zarad postizanja njihovog cilja, što oni potom obrazlažu kao samoodbranu.

Aktivisti se često oblače u crno i prekrivaju lice u javnosti.

Na snimcima postavljenim na internetu, koje je BBC pogledao, vidi se da neki nose palice, štitove, biber sprej na skupovima.

Oko 100 maskiranih aktivista, koji su imali znakove i zastave povezane sa Antifom, napali su grupu desničara demonstranata u Berkliju, Kaliforniji, posle čega je bilo više uhapšenih.

Posle nereda koji su uzbili u Americi zbog ubistva Džordža Flojda 2020, samoproglašeni Antifa aktivista, 48-godišnji Majkl Rajnol, ubio je člana ultradesničarske grupe iz Portlanda.

Policija je potom ubila Rajnola.

Getty Images Antifašisti na protestu u Berkliju

Cilj ove taktike, poznate kao doksing, je da ljudi budu otpušteni sa poslova i socijalno izopšteni.

Posle ubistva Čarlija Kirka, BBC verifaj je video objave samoproglašenih Antifa članova, na Reditu i Iksu, u kojima se brani ubistvo.

Da li Tramp ima zakonsku moć da označi Antifu kao terorističku organizaciju?

Tramp nije kazao na koji način planira da označi Antifu kao terorističku organizaciju i pitali smo Belu kuću za više detalja.

Američka vlada može da označi neku grupu kao Stranu terorističku organizaciju (FTO), a pravni uslov je da ta grupa „mora biti strana organizacija".

FTO oznaka znači da pripadnicima grupe može biti zabranjen ulazak u Ameriku i da mogu biti proterani iz SAD.

Takođe, vlada može da zapleni njena sredstva i da se obračuna sa njenim donatorima.

Lista Stejt departmenta na kojoj su FTO organizacije obuhvata grupe povezane sa ISIS-om i sve više narko kartela iz Latinske Amerike.

Nije međutim jasno kako je moguće Antifu dodati na ovu listu.

„Ne postoji pravni mehanizam za koji znam, a koji bi formalno mogao da proglasi neku grupu domaćom terorističkom organizacijom", kaže Luk Baumgartner, istraživač ekstremizma na Univerzitetu Džordž Vašington.

„Koliko znam, ovo je samo objava na mreži Truth Social, što ništa ne znači. Ako Kongres ne preduzme konkretne korake, ne vidim da će se to desiti", rekao je.

Drugi pravni stručnjaci sa kojima je BBC razgovarao istakli su da bi ustavom zagarantovano pravo na slobodu govora moglo da ograniči Trampa da sprovede najavu.

Getty Images Sukob članova Antife i grupe Proud Boys u Portlandu

„Prvi amandman Ustava štiti pravo na udruživanje, što obuhvata pravo pojedinaca da formiraju grupe i zabranjuje vladi da se meša u postupanje tih grupa, osim naravno, ako krše zakon", kaže profesor Dejvid Šanzer, direktor Centra za terorizam i nacionalnu bezbednost na Univerzitetu Djuk.

To što bi predsednik označio takvu grupu „velikom terorističkom organizacijom" ne menja ta fundamentalna ustavna prava, dodaje.

Bred Evans, profesor koji se bavi političkim nasiljem na Univerzitetu Bat, upozorava da nedostatak organizacione strukture i članstva u Antifi „pruža izvanrednu priliku da se proširi nadležnost vlade i da se primeni na bilo koga za koga se može pretpostaviti da pripada organizaciji koja je nejasno definisana".

„To znači da svako za koga se sumnja da pripada Antifi bi morao da dokaže da nije povezan sa grupom.

„Opasnosti od prekoračenja su i te kako očigledne."

Drugi pravnici postavljaju pitanje zašto Trampova administracija ne može da ospori Antifu na osnovu postojećih zakona koji se odnose na podsticanje nasilja.

Zašto Trampova administracija cilja Antifu?

Ovo nije prvi put da se Tramp obračunava sa Antifom - rekao je da će grupu proglasiti terorističkom organizacijom 2020, ali to tada nije uradio.

Njegova poslednja najava dolazi kao deo šire kampanje protiv „radikalne levice“ posle ubistva Čarlija Kirka.

„Radikalno levičarsko političko nasilje povredilo je previše nevinih ljudi i odnelo previše života“, rekao je tada Tramp.

Vlasti su saopštile da je Tajler Robinson, koji je optužen za Kirkovo ubistvo, zastupao „levičarsku ideologiju“, ali nisu pružile mnogo detalja i nije bio direktno povezan sa Antifom.

Šta pokazuju studije o političkom nasilju u SAD?

Ove nedelje, Ministarstvo pravde SAD uklonilo je studiju o političkom nasilju u Americi, koja je zaključila da krajnje desničarski ekstremizam nadmašuje „sve ostale vrste nasilnog ekstremizma“.

BBC je pitao Ministarstvo pravde zašto je studija, koju je 2024. objavila istraživačka agencija ministarstva, uklonjena.

Rečeno je da „nema komentara“.

BBC verifaj je pregledao pet nezavisnih studija koje su se bavile politički motivisanim napadima u SAD decenijama unazad, i sve sugerišu da je bilo više slučajeva političkog nasilja u SAD koje su počinili ljudi kojima su istraživači pre pripisali desničarsku ideologiju nego levičarsku.

Međutim, pošto ne postoji dosledna ili univerzalna definicija „desne“ ili „leve“ ideologije, teško je meriti trendove političkog nasilja tokom vremena.

Poslednjih godina smo videli „istorijski vrhunac političkih atentata i pokušaja atentata“, pri čemu su meta bili i republikanski i demokratski političari, rekao je Robert Pejp, profesor sa Univerziteta u Čikagu.

„Ono što vidimo u našim podacima o tome šta se dešava kada politički lider krivi jednu stranu za nasilje jeste da to proizvodi veću podršku političkom nasilju, a ne manju“, dodao je.

Dodatno izveštavanje Majka Vendlinga, Meta Merfija i Lusi Gilder.

