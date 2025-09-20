Dvojica tinejdžera uhapšena zbog brutalnog nasilja: Užas na Zvezdari: Maloletnika mučili srpom, mačetom i čekićem

Policija u Beogradu u petak je uhapsila A .J. (19) i V. I. (18), odredila zadržavanje do 48 sati i pisala prijavu za zlostavljanje i mučenje, teške telesne povrede i razbojnistvo.

Oni se sumnjiče da su 10. septembra maloletnog V. D. (17) mučili i srpom, čekićem, mačetom i upaljačem naneli mu teške telesne povrede. Istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. ( Telegraf)