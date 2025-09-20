Dvojica tinejdžera uhapšena zbog brutalnog nasilja: Užas na Zvezdari: Maloletnika mučili srpom, mačetom i čekićem

Blic pre 1 sat
Dvojica tinejdžera uhapšena zbog brutalnog nasilja: Užas na Zvezdari: Maloletnika mučili srpom, mačetom i čekićem

Policija u Beogradu u petak je uhapsila A .J. (19) i V. I. (18), odredila zadržavanje do 48 sati i pisala prijavu za zlostavljanje i mučenje, teške telesne povrede i razbojnistvo.

Oni se sumnjiče da su 10. septembra maloletnog V. D. (17) mučili i srpom, čekićem, mačetom i upaljačem naneli mu teške telesne povrede. Istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. ( Telegraf)
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Dvojica tinejdžera uhapšena zbog brutalnog nasilja: Užas na Zvezdari: Maloletnika mučili srpom, mačetom i čekićem

Dvojica tinejdžera uhapšena zbog brutalnog nasilja: Užas na Zvezdari: Maloletnika mučili srpom, mačetom i čekićem

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoZvezdara

Beograd, najnovije vesti »

Dvojica tinejdžera uhapšena zbog brutalnog nasilja: Užas na Zvezdari: Maloletnika mučili srpom, mačetom i čekićem

Dvojica tinejdžera uhapšena zbog brutalnog nasilja: Užas na Zvezdari: Maloletnika mučili srpom, mačetom i čekićem

Blic pre 1 sat
Dvojica tinejdžera uhapšena zbog brutalnog nasilja: Užas na Zvezdari: Maloletnika mučili srpom, mačetom i čekićem

Dvojica tinejdžera uhapšena zbog brutalnog nasilja: Užas na Zvezdari: Maloletnika mučili srpom, mačetom i čekićem

Blic pre 1 sat
I crnogorska vojska sutra na vojnoj paradi u Beogradu: Oglasilo se Ministarstvo odbrane Crne Gore, evo ko će ih predstavljati

I crnogorska vojska sutra na vojnoj paradi u Beogradu: Oglasilo se Ministarstvo odbrane Crne Gore, evo ko će ih predstavljati

Blic pre 2 sata
I crnogorska vojska sutra na vojnoj paradi u Beogradu: Oglasilo se Ministarstvo odbrane Crne Gore, evo ko će ih predstavljati

I crnogorska vojska sutra na vojnoj paradi u Beogradu: Oglasilo se Ministarstvo odbrane Crne Gore, evo ko će ih predstavljati

Blic pre 2 sata
(Video) "muškarci da idu u vojsku da bi postali: Muškarci!" Pitali smo Beograđane šta misle o uvođenju obaveznog vojnog roka…

(Video) "muškarci da idu u vojsku da bi postali: Muškarci!" Pitali smo Beograđane šta misle o uvođenju obaveznog vojnog roka, većina ima isti stav, evo koji

Blic pre 4 sati