I crnogorska vojska sutra na vojnoj paradi u Beogradu: Oglasilo se Ministarstvo odbrane Crne Gore, evo ko će ih predstavljati

Dva oficira Generalštaba predstavljaće Vojsku Crne Gore i Ministarstvo odbrane na vojnoj paradi koja se sutra održava u Beogradu.

To su Vijestima kazali danas iz resora kojim rukovodi Dragan Krapović. - Obaveštavamo vas da će Ministarstvo odbrane i Vojsku Crne Gore na paradi u Beogradu predstavljati dva oficira Generalštaba Vojske Crne Gore - rekli su iz ministarstva. U Beogradu se sutra organizuje vojna parada u sklopu događaja posvećenih Danima srpskog jedinstva i zastave. Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da će parada početi u 11 časova. Vojska Srbije je najavila da će na paradi
