Ognjen (8) je ispao doktorki iz ruku po rođenju: Sada se bori sa 16 dijagnoza, za lečenje dužni 1,4 miliona dolara, a borba tek predstoji (foto)

Blic pre 47 minuta
Ognjen Jerković (8) iz Srbije, dečak koji je po rođenju doktorki ispao iz ruku na pločice, vodi najtežu životnu bitku – uprkos tome što boluje od čak 16 teških dijagnoza i što su mu lekari prošle godine u SAD odstranili desnu hemisferu mozga, bolest se vratila i sada ugrožava i drugu stranu. Sa svega 5% šansi da preživi, Ognjen se ne predaje. Novi tračak nade pruža lečenje u Kini, zakazano za kraj oktobra, ali je za početak terapije potrebno 100.000 evra. Dok porodica već nosi teret dugova od 1,4 miliona

Ognjenova majka Marija Jerković ne odustaje od najvažnije životne bitke, borbe za život svog sina i moli sve dobre ljude da im pomognu. - Ognjen boluje od čak 16 ozbiljnih dijagnoza. Prošle godine u San Dijegu (SAD) odstranjena mu je cela desna strana mozga, u pokušaju da se zaustavi širenje teške bolesti – skleroze, retkog oblika tumora koji ne raste u klasičnom smislu, već se širi kroz moždano tkivo i postepeno ga uništava - kaže za "Blic" Ognjenova majka i
