Studenti u blokadi se okupili na Novom Beogradu povodom vojne parade

Studenti u blokadi okupili su se danas oko 10 sati na kružnom toku kod Opštine Novi Beograd povodom održavanja vojne parade "Snaga jedinstava 2025", koja je počela u 11 časova na prostoru kod Palate "Srbija". Slogan njihovog okupljanja je "Sloboda je najskuplja srpska reč", a sa ciljem, kako su ranije najavili, pružanja podrške Vojsci Srbije.

Podsetimo, studenti u blokadi rekli su ranije da će Vojska osetiti podršku svog naroda. Kako su najavili, za okupljanje važe tri pravila: Oni su danas odali su danas poštu poginulima u padu nastrešnice na Železničkoj stanici Novi Sad šesnaestominutnom tišinom, a stajali su u tišini i jedan minut za Vojsku Srbije, čija je parada u toku. Deo studenata i građana nalazi se na travnjaku i šetalištu kod Palate "Srbija", kojoj nisu mogli da priđu. Oni stoje na jednom