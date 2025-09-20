Derbi opet ima takmičarsku draž: Neki novi Partizan „napada“ starog vladara Zvezdu

Danas pre 34 minuta  |  A. Pavlović
Derbi opet ima takmičarsku draž: Neki novi Partizan „napada“ starog vladara Zvezdu

Utakmicama devetog kola nastavlja se takmičenje u fudbalskoj Superligi Srbije, a u centru pažnje je 177. „večiti“ derbi, u kom će Partizan dočekati Crvenu zvezdu.

Prvi ovosezonski duel dva najtrofejnija srpska kluba na programu je u subotu 20. septembra od 19 časova na stadionu Partizana. Crno-beli su prvi na tabeli sa 19 bodova iz sedam utakmica, dok je Crvena zvezda druga sa 18 bodova iz šest mečeva, što znači da bi crveno-beli pobedom u predstojećem duelu zauzeli vodeću poziciju u šampionatu. Crvena zvezda i Partizan su i dve najbolje ofanzivne ekipe u dosadašnjem delu državnog prvenstva. Crveno-beli su do sada postigli
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

177. večiti derbi - Ima da "gori" u Humskoj (19, sastavi)

177. večiti derbi - Ima da "gori" u Humskoj (19, sastavi)

Sportski žurnal pre 4 minuta
Gde gledati 177. večiti derbi Partizan – Crvena zvezda?

Gde gledati 177. večiti derbi Partizan – Crvena zvezda?

Nova pre 39 minuta
Prvi "večiti derbi" u sezoni - Partizan čeka Zvezdu i nada se iznenađenju

Prvi "večiti derbi" u sezoni - Partizan čeka Zvezdu i nada se iznenađenju

RTS pre 1 sat
Fudbalski spektakl u humskoj - 177. Večiti derbi: Evo gde možete pratiti prenos meča Partizan - Crvena zvezda

Fudbalski spektakl u humskoj - 177. Večiti derbi: Evo gde možete pratiti prenos meča Partizan - Crvena zvezda

Kurir pre 2 sata
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos 177. večitog derbija Partizan - Crvena zvezda u Superligi Srbije

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos 177. večitog derbija Partizan - Crvena zvezda u Superligi Srbije

Telegraf pre 1 sat
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Hajduk Split - Dinamo Zagreb u 7. kolu hnl-a

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Hajduk Split - Dinamo Zagreb u 7. kolu hnl-a

Telegraf pre 3 sata
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Hajduk Split - Dinamo Zagreb u 7. kolu HNL-a

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Hajduk Split - Dinamo Zagreb u 7. kolu HNL-a

Telegraf pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaPartizanSuperligaderbi

Sport, najnovije vesti »

177. večiti derbi - Ima da "gori" u Humskoj (19, sastavi)

177. večiti derbi - Ima da "gori" u Humskoj (19, sastavi)

Sportski žurnal pre 4 minuta
Krunić: Kad igraju večiti nikad se ne zna

Krunić: Kad igraju večiti nikad se ne zna

Sportski žurnal pre 14 minuta
Lalatović: Zvezda u prednosti zbog iskustva

Lalatović: Zvezda u prednosti zbog iskustva

Sportski žurnal pre 14 minuta
Minaković treći put deli pravdu u derbiju: Prvi put slavio Partizan, drugi duel završen bez pobednika

Minaković treći put deli pravdu u derbiju: Prvi put slavio Partizan, drugi duel završen bez pobednika

Sportski žurnal pre 14 minuta
Nikola Jović je prioritet Majami Hita, ne Tajler Hiro

Nikola Jović je prioritet Majami Hita, ne Tajler Hiro

Sport klub pre 9 minuta