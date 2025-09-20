Derbi opet ima takmičarsku draž: Neki novi Partizan „napada“ starog vladara Zvezdu

Utakmicama devetog kola nastavlja se takmičenje u fudbalskoj Superligi Srbije, a u centru pažnje je 177. „večiti“ derbi, u kom će Partizan dočekati Crvenu zvezdu.

Prvi ovosezonski duel dva najtrofejnija srpska kluba na programu je u subotu 20. septembra od 19 časova na stadionu Partizana. Crno-beli su prvi na tabeli sa 19 bodova iz sedam utakmica, dok je Crvena zvezda druga sa 18 bodova iz šest mečeva, što znači da bi crveno-beli pobedom u predstojećem duelu zauzeli vodeću poziciju u šampionatu. Crvena zvezda i Partizan su i dve najbolje ofanzivne ekipe u dosadašnjem delu državnog prvenstva. Crveno-beli su do sada postigli