U Čačku uhapšene dve osobe osumnjičene za ubistvo u saizvršilaštvu

Danas pre 5 sati  |  Beta
U Čačku uhapšene dve osobe osumnjičene za ubistvo u saizvršilaštvu

U Čačku su uhapšene dve osobe osumnjičene za ubistvo u saizvršilaštvu, saopštila je danas lokalna policijska uprava.

U saopštenju piše da se V.J. (35) i R.J. (33) sumnjiče da su sinoć u jednom ugostiteljskom objektu u Čačku, sa još jednom osobom za kojom se traga, zadali više udaraca muškarcu (50) koji je prevezen bolnicu gde je preminuo. Određeno im je zadržavanje do 48 sati i biće privedeni u Tužilaštvo, saopštila je Policijska uprava u Čačku. Radi se o direktoru pozorišta u Kraljevu i glumcu V.J. (35) iz Čačka i njegovom bratu R.J. (33).
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Uhapšeni osumnjičeni za brutalno ubistvo taksiste u Čačku

Uhapšeni osumnjičeni za brutalno ubistvo taksiste u Čačku

RINA pre 2 sata
Dvoje poginulih u dve saobraćajne nesreće u Kniću: Saobraćajna policija u ovom gradu tokom jednog dana sankcionisala 326…

Dvoje poginulih u dve saobraćajne nesreće u Kniću: Saobraćajna policija u ovom gradu tokom jednog dana sankcionisala 326 prekršaja

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakPozorišteTužilaštvoKraljevo

Regioni, najnovije vesti »

Brzo, bezbolno, a značajno: Dom zdravlja Čoka pokreće skrining raka dojke za žene od 50 do 69 godina

Brzo, bezbolno, a značajno: Dom zdravlja Čoka pokreće skrining raka dojke za žene od 50 do 69 godina

Kurir pre 22 minuta
Obaveštenje o rehabilitacija kolovoza u delu Radničke ulice

Obaveštenje o rehabilitacija kolovoza u delu Radničke ulice

ObjektiVa pre 2 sata
Uhapšeni osumnjičeni za brutalno ubistvo taksiste u Čačku

Uhapšeni osumnjičeni za brutalno ubistvo taksiste u Čačku

RINA pre 2 sata
Na biciklu svaki dan, kilometre samo ‘’gazi’’ Lozničanin Marko poslušao savet doktora, prelazi skoro 1.520 kilometara (foto)…

Na biciklu svaki dan, kilometre samo ‘’gazi’’ Lozničanin Marko poslušao savet doktora, prelazi skoro 1.520 kilometara (foto)

Kurir pre 3 sata
Dvoje poginulih u dve saobraćajne nesreće u Kniću: Saobraćajna policija u ovom gradu tokom jednog dana sankcionisala 326…

Dvoje poginulih u dve saobraćajne nesreće u Kniću: Saobraćajna policija u ovom gradu tokom jednog dana sankcionisala 326 prekršaja

Kurir pre 3 sata