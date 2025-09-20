Estonija sazvala NATO zbog ruskih provokacija

Nakon upada ruskih aviona u estonski vazdušni prostor: Estonija je zatražila konsultacije u skladu sa članom 4. Ugovora o NATO. Poljska je prijavila još jedan sličan incident. NATO će o tome početko mnaredne sedmice.

Estonija je zatražila konsultacije u skladu sa članom 4. Ugovora o NATO. Razlog je kršenje vazdušnog prostora u petak od strane Rusije, kako je na mreži X objavio estonski premijer Kristen Mihal. Iz NATO su najavili da će se zemlje članice pozabaviti navedenim incidentom početkom sledeće sedmice. Ruski Migovi u estonskom vazdušnom prostoru Rusija je još jednom narušila vazdušni prostor jedne od zemalja članica NATO. Tri borbena aviona ušla su u vazdušni prostor