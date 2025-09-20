Srceparajuće scene Na komemoraciji Dejana milovanovića: Veliki broj zvanica u suzama, potresne reči kuma!

„Ne brini kume, pazim na tvoju porodicu kao da je moja“ Na stadionu Rajko Mitić održana je emotivna komemoracija posvećena Dejana Milovanoviću, nekadašnjem kapitenu Crvene zvezde i bivšem reprezentativcu Srbije, koji je iznenada preminuo u 42. godini života.

Milovanović je ostavio neizbrisiv trag u crveno-belom dresu – odigrao je 321 meč, postigao 40 golova, osvojio tri titule i četiri nacionalna kupa. Bio je ključni član generacije ’84, koja je obeležila dve duple krune, a pojedini igrači iz tog tima kasnije su otišli u transferima vrednim miliona. Na oproštaju su prisustvovali brojni saigrači i prijatelji iz te legendarne generacije, dok su članovi porodice primali saučešća. Među prisutnima bili su Branislav