Derbi počeo minutom ćutanja u čast preminulog Dejana Milovanovića

Sportski žurnal pre 28 minuta
Derbi počeo minutom ćutanja u čast preminulog Dejana Milovanovića

Navijači Zvezde su na severnoj tribini razvili transparent "Deki Milovanović - kapiten! 1984-2025"

Duel devetog kola Super lige Srbije, 177. "večiti derbi između Partizana i Crvene zvezde, počeo je minutom ćutanja u čast nedavno preminulog kapitena crveno-belih Dejana Milovanovića. Navijači Zvezde su na severnoj tribini razvili transparent "Deki Milovanović - kapiten! 1984-2025". Milovanović je preminuo pre četiri dana u 42. godini tokom utakmice veterana. Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Jurčević promašio nemoguće! Kakva je ovo bila šansa za Partizan! Nikome nije jasno kako ovo nije bio gol, pogledajte šta je…

Jurčević promašio nemoguće! Kakva je ovo bila šansa za Partizan! Nikome nije jasno kako ovo nije bio gol, pogledajte šta je uradio fudbaler crno-belih! Video

Kurir pre 27 minuta
Vlade Divac bodri Partizan protiv Zvezde: Pogledajte ko je sve došao na večiti derbi u Humskoj

Vlade Divac bodri Partizan protiv Zvezde: Pogledajte ko je sve došao na večiti derbi u Humskoj

Mondo pre 28 minuta
Zvezda vodi na poluvremenu derbija: Elšnik jedini strelac

Zvezda vodi na poluvremenu derbija: Elšnik jedini strelac

Dnevnik pre 23 minuta
(VIDEO) Provokativna akcija Delija iza južne tribine

(VIDEO) Provokativna akcija Delija iza južne tribine

Sport klub pre 8 minuta
Delije sa severa Partizanovog stadiona ispratile oca i sina: Tuga do neba i poslednje poruke za Milovanoviće

Delije sa severa Partizanovog stadiona ispratile oca i sina: Tuga do neba i poslednje poruke za Milovanoviće

Mondo pre 8 minuta
Sve je izašlo iz njega: Pogledajte šta je uradio Marko Arnautović u srcu Humske! (foto ubod)

Sve je izašlo iz njega: Pogledajte šta je uradio Marko Arnautović u srcu Humske! (foto ubod)

Kurir pre 3 minuta
Pa, kako ovo nije gol? Navijači Partizana gledaju i ne veruju šta se dešava u Humskoj (video)

Pa, kako ovo nije gol? Navijači Partizana gledaju i ne veruju šta se dešava u Humskoj (video)

Večernje novosti pre 18 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaPartizanderbi

Sport, najnovije vesti »

Komarov obezbedio medalju na Svetskom prvenstvu u Zagrebu

Komarov obezbedio medalju na Svetskom prvenstvu u Zagrebu

Danas pre 18 minuta
Počeo je 177. večiti derbi: Minut ćutanja zbog Dejana Milovanovića i prekid već u drugom minutu

Počeo je 177. večiti derbi: Minut ćutanja zbog Dejana Milovanovića i prekid već u drugom minutu

Danas pre 1 sat
Blagojević i Milojević odredili sastave za 177. večiti derbi

Blagojević i Milojević odredili sastave za 177. večiti derbi

Danas pre 2 sata
Majkl Meloun ima novi posao

Majkl Meloun ima novi posao

Danas pre 1 sat
Prvi "večiti derbi" u sezoni - Zvezda vodi

Prvi "večiti derbi" u sezoni - Zvezda vodi

RTV pre 8 minuta