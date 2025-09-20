Derbi počeo minutom ćutanja u čast preminulog Dejana Milovanovića

Navijači Zvezde su na severnoj tribini razvili transparent "Deki Milovanović - kapiten! 1984-2025"

Duel devetog kola Super lige Srbije, 177. "večiti derbi između Partizana i Crvene zvezde, počeo je minutom ćutanja u čast nedavno preminulog kapitena crveno-belih Dejana Milovanovića. Navijači Zvezde su na severnoj tribini razvili transparent "Deki Milovanović - kapiten! 1984-2025". Milovanović je preminuo pre četiri dana u 42. godini tokom utakmice veterana. Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.