Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Sport Klub
(VIDEO) Jug se ne vidi od dima, a ovo je koreografija na severu

Partizan i Crvena zvezda igraju 177. "večiti" derbi u sklopu devetog kola Super lige Srbije na stadionu u Humskoj.

Kao što je to i moglo da se očekuje - atmosfera je usijana. Na severnoj tribini napravljena je koreografija šetalicom i crvenim i belim zastavicama oko nje, a glavna parola je „najjači smo, najjači“ – aluzija na staru pesmu navijača Crvene zvezde. Sa druge strane je viđena bakljada enormnih razmera, čiji je dim prekrio čitavu južnu tribinu. Ipak, dim je prošao iznad terena i nije smetao igračima, pa glavni sudija Nenad Minaković nije imao potrebu da prekida meč.
