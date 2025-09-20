Oglasila se Antonela Jelić nakon šuškanja da je smuvala mladena mijatovića: Voditeljka prvi put progovorila o odnosu sa kolegom

Kurir pre 1 sat
Oglasila se Antonela Jelić nakon šuškanja da je smuvala mladena mijatovića: Voditeljka prvi put progovorila o odnosu sa kolegom…

Mladen Mijatović vratio se u Srbiju i na televiziju Pink, a šuškalo se da je pronašao novu ljubav.

Kako su pisali domaći mediji, Mladen je pao na šarm svoje koleginice Antonele Jelić i da je sa njom već neko vreme u vezi. Nakon ovih navoda za Kurir se oglasila Antonela i otkrila svoju stranu priče. - Prinuđena sam da se oglasim povodom informacija koje su se pojavile u medijima. Mladen Mijatović je moj kolega i nas dvoje nismo u vezi. Ne znam zbog čega i na osnovu čega su se pojavile takve priče koje mi remete privatni život i stavljaju u kontekst sa kojim nemam
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Voditeljka prvi put progovorila o odnosu sa Mladenom Mijatovićem

Voditeljka prvi put progovorila o odnosu sa Mladenom Mijatovićem

Story pre 1 sat
Svi bruje da je Mladen Mijatović u ljubavi sa koleginicom, a sada se ona prvi put oglasila: "u srećnoj i stabilnoj sam vezi"

Svi bruje da je Mladen Mijatović u ljubavi sa koleginicom, a sada se ona prvi put oglasila: "u srećnoj i stabilnoj sam vezi"

Blic pre 2 sata
Oglasila se Antonela nakon spekulacija da je u vezi sa Mladenom Mijatovićem: Voditeljka progovorila o njihovom odnosu

Oglasila se Antonela nakon spekulacija da je u vezi sa Mladenom Mijatovićem: Voditeljka progovorila o njihovom odnosu

Mondo pre 1 sat
Mladen Mijatović smuvao ovu koleginicu sa Pinka: Sprema svadbu sa prelepom novinarkom, isplivali svi detalji

Mladen Mijatović smuvao ovu koleginicu sa Pinka: Sprema svadbu sa prelepom novinarkom, isplivali svi detalji

Mondo pre 1 sat
Mladen Mijatović smuvao 10 godina mlađu koleginicu? Svi bruje da se radi o njoj: "Hoće da je ženi što pre, neće da gubi vreme!"…

Mladen Mijatović smuvao 10 godina mlađu koleginicu? Svi bruje da se radi o njoj: "Hoće da je ženi što pre, neće da gubi vreme!"

Alo pre 2 sata
"U srećnoj sam vezi" Oglasila se Antonela Jelić nakon vesti da je u vezi sa Mladenom Mijatovićem

"U srećnoj sam vezi" Oglasila se Antonela Jelić nakon vesti da je u vezi sa Mladenom Mijatovićem

Alo pre 1 sat
Nakon navoda da je u vezi sa Mladenom Mijatovićem, oglasila se Antonela Jelić: Otkrila je u kakvom su odnosu

Nakon navoda da je u vezi sa Mladenom Mijatovićem, oglasila se Antonela Jelić: Otkrila je u kakvom su odnosu

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VoditeljMladen Mijatović

Zabava, najnovije vesti »

Voditeljka progovorila o žiki jakšiću: Imao moždani udar, a evo kako se vratio u emisiju posle svega

Voditeljka progovorila o žiki jakšiću: Imao moždani udar, a evo kako se vratio u emisiju posle svega

Blic pre 3 minuta
"Nemojte nju, ona je debela": Edita Aradinović pokazala novo izdanje, zatrpali je porukama - pozira u miniću: "Ne znam kako se…

"Nemojte nju, ona je debela": Edita Aradinović pokazala novo izdanje, zatrpali je porukama - pozira u miniću: "Ne znam kako se ovo desilo" (foto)

Blic pre 18 minuta
Više od kupovine: Rajićeva Shopping Center donosi novi koncept gastronomije u Beograd

Više od kupovine: Rajićeva Shopping Center donosi novi koncept gastronomije u Beograd

Buro pre 18 minuta
Tuča na nastupu Nadice Ademov U Novom Sadu: Gosti lomili sve pred sobom, policija hitno intervenisala

Tuča na nastupu Nadice Ademov U Novom Sadu: Gosti lomili sve pred sobom, policija hitno intervenisala

Blic pre 13 minuta
Stefan i Tara Đoković uvek doručkuju isto i nikada nisu prehlađeni, Jelena otkrila recept

Stefan i Tara Đoković uvek doručkuju isto i nikada nisu prehlađeni, Jelena otkrila recept

Hello pre 3 minuta