Oglasila se Antonela Jelić nakon šuškanja da je smuvala mladena mijatovića: Voditeljka prvi put progovorila o odnosu sa kolegom…

Mladen Mijatović vratio se u Srbiju i na televiziju Pink, a šuškalo se da je pronašao novu ljubav.

Kako su pisali domaći mediji, Mladen je pao na šarm svoje koleginice Antonele Jelić i da je sa njom već neko vreme u vezi. Nakon ovih navoda za Kurir se oglasila Antonela i otkrila svoju stranu priče. - Prinuđena sam da se oglasim povodom informacija koje su se pojavile u medijima. Mladen Mijatović je moj kolega i nas dvoje nismo u vezi. Ne znam zbog čega i na osnovu čega su se pojavile takve priče koje mi remete privatni život i stavljaju u kontekst sa kojim nemam