Partizan - CRVENA ZVEZDA: Blagojević veruje "bebama", Milojević sa proverenim snagama

Od najnovijeg Hronološki PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA Stadion: "Partizan" Sudija: Nenad Minaković PARTIZAN: M.

Milošević - Roganović, Milić, Simić, Jurčević - Dragojević, Ugrešić - Sek, Vukotić, Trifunović - J. Milošević. Trener: Srđan Blagojević Klupa: Krunić, Stojković, A. Kostić, Natho, Vasiljević, Đurđević, Karabeljov, Zahid, Zubairu, Jovanović, B. Kostić. CRVENA ZVEZDA: Mateus - Seol, Veljković, Leković, Tiknizjan - Handel, Elšnik - Kostov, Katai, Ivanić - Arnautović. Trener: Vladan Milojević. Klupa: Glazer, Rodrigo, Badžo, Mendeš, Duarte, Stanković, Učena, Zarić,
Crvena ZvezdaPartizanGrobariDelijeNovi SadderbiPartizan Crvena ZvezdaVladan Milojevićfk crvena zvezdaFk Partizanvečiti derbi

