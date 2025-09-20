Uživo: Partizan - Crvena zvezda 0:1, Mateus odbranio zicer, Elšnik pogodio (foto, video)

Sportski žurnal pre 23 minuta
Uživo: Partizan - Crvena zvezda 0:1, Mateus odbranio zicer, Elšnik pogodio (foto, video)

Partizan je posle osam kola vodeći sa bodom više i utakmicom više od rivala sa Topčiderskog brda

PARTIZAN – CRVENA ZVEZDA 0:1 (0:1) Beograd - Stadion: Partizana. Gledalaca: . Sudija: Nenad Minaković (Novi Sad). Žuti kartoni: Tiknizjan (Crvena zvezda). Strelac: 0:1 Timi Maks Elšnik u 28. minutu. PARTIZAN: M. Milošević, Roganović, Simić, Milić, Jurčević, Dragojević, Ugrešić, Sek, Vukotić, Trifunović, J. Milošević. Trener: Srđan Blagojević. CRVENA ZVEZDA: Mateus, Seol, Leković, Veljković, Tiknizjan, Hendel, Elšnik, Kostov, Ivanić, Katai, Arnautović. Trener:
Prvi "večiti derbi" u sezoni - Zvezda vodi

(Sastavi) crvena ZVEZDA promenila formaciju, Partizan očekviano: Da li je Partizan sazreo da nadigra Zvezdu u večitom derbiju?!

(Foto ubod) tenzije u Humskoj rastu, deca Partizana opuštena: Bliži se meč jeseni srpskog fudbala!

Uživo Partizan - Crvena zvezda: Prednost gostiju u Humskoj na poluvremenu

Partizan - crvena zvezda: Crveno-beli vode posle prvog poluvremena! Crno-beli mogu da žale za nestvarnim promašajem Jurčevića

uživo Partizan - Crvena zvezda 0:1 (polvreme): Prednost šampiona

Poluvreme od skoro sat vremena, Elšnik kaznio odbranu Partizana VIDEO

