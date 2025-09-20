Šajn: SNS organizovala batinaške brigade unutar romske zajednice, naš simpatizer pretučen u Nišu

Predsednik Romske partije Srđan Šajn izjavio je da je "Srpska napredne stranka organizovala takozvane batinaške brigade unutar romske zajednice čiji je zadatak da zastrašuju Rome, šire strah i nameću disciplinu kako bi ova zajednica bila primorana na poslušnost pred izbore". "SNS je unutar romske zajednice podelio zone uticaja – od Vojvodine, preko Beograda, do centralne Srbije (Niš, Šabac, Kruševac) – dok rukovodioce ovih grupa čine visoki funkcioneri Nacionalnog