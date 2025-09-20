Biografija glumca koji je ubio taksistu u Čačku će vas šokirati: Godinama gradio ugled, žestoko kritikovao mutne radnje u pozorištima, a danas je direktor jednog

Srpski glumac Vladimir Jocović (35) i njegov brat R.J. (33) sinoć su uhapšeni u svom rodnom gradu Čačku jer se sumnja da su izvršili ubistvo taksiste starog 50 godina, saopštio je MUP i dodao da je u zločinu učestvovala i treća osoba za kojom se još uvek traga.

Glumac je od ranije poznat publici, ali po malim ulogama u popularnim serijama i filmovima, a svoj status već godinama gradi u rodnom gradu i okolini, a njegova biografija će vas šokirati. Vladimir Jocović je rođen u Čačku 20. avgusta 1990. godine. Diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti 2013. godine u klasi profesora Dejana Cicmilovića sa predstavom „Kiler Džo“ na Velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Od 2015. godine ima status slobodnog