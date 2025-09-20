Oglasila se Zvezda o stanju Đurovskog, legenda oduševila reakcijom iz bolnice

Nova pre 34 minuta  |  Autor: Dušan Marković
Oglasila se Zvezda o stanju Đurovskog, legenda oduševila reakcijom iz bolnice

Velika drama dogodila se tokom komemoracije u čast Dejana Milovanovića, kada se bivši fudbaler Crvene zvezde Boško Đurovski onesvestio dok je držao govor.

Legendarni fudbaler i dugogodišnji kapiten crveno-belih u jednom trenutku je zatražio čašu vode, a zatim se srušio pred prisutnima. Na svu sreću, reakcija okupljenih bila je brza – Đurovskom je odmah ukazana pomoć, nakon čega je prebačen u Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“. Direktor Instituta prof. dr Milovan Bojić potvrdio je da se Đurovski trenutno oseća stabilno, ali da će u narednom periodu biti podvrgnut dodatnim pregledima kako bi se isključile
