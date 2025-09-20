Radonjić za 38 sekundi spakovao Zvezdi pobedu, Partizan se kasno probudio u derbiju VIDEO

Nova pre 24 minuta  |  Autor: Miodrag Dimitrijević
Radonjić za 38 sekundi spakovao Zvezdi pobedu, Partizan se kasno probudio u derbiju VIDEO

Fudbaleri Crvene zvezde slavili su u 177. večitom derbiju, pošto su kao gosti savladali Partizan sa 2:1 u Humskoj golovima Elšnika i Radonjića.

Partizan je želeo pobedom da podgreje nadu da je došlo vreme da konačno skine Zvezdu sa trona, ali je umesto toga morao da prepusti vrh tabele večitom rivalu koji ima i utakmicu manje. Skandiranje „ Ko ne skače, taj je ćaci„, uvrede za predsednika države, minut ćutanja za Dejana Milovanovića, navijačko prepucavanje, malo čarki na terenu i pobeda crveno-belih – to je najkraći rezime 177. večitog derbija. Crvena zvezda je pokazala da joj i dalje nema ravnih u srpskom
