Vučić kritikovao premijera Macuta: „Nisam Đuro zadovoljan angažmanom ljudi u Vladi. To je sramota“

Nova pre 11 minuta  |  Autor: Fonet
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, obraćajući se premijeru Đuri Macutu, da nije zadovoljan angažovanjem ministara u Vladi Srbije. „Nisam Đuro zadovoljan angažmanom ljudi u Vladi i to ću vam sad reći u lice.

Ne moram da vam govorim da ja znam koliko vam ljudi provode vremena u Vladi. To je sramota. To je sve što imam da vam kažem“, rekao je Vučić na sednici Saveta za saradnju Srbije i Republike Srpske u proširenom sastavu, u Palati Srbija, u Beogradu. On je zamolio ministre da se više angažuju i da više rade, navodeći da je prosečno 1,2 ministra na terenu svaki dan, ne 16. „Potreban je mnogo veći angažman, mnogo veći trud i rad. Nemojte da živite za to da prođe još
