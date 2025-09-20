Prvo izvlačenje novog kruga nagradne igre "Uzmi račun i pobedi"

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Prvo izvlačenje novog kruga nagradne igre "Uzmi račun i pobedi"

BEOGRAD - Prvo izvlačenje novog kruga nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" biće održano danas, 20. septembra, sa početkom u 18 časova.

Dobitnike će izvući srpski atletičar i naš najbrži sprinter Aleksa Kijanović, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu finansija. Izvlačenje će prenositi RTS. U ovom krugu biće organizovano pet izvlačenja, poslednje će biti održano 18. oktobra, a dobitnike očekuje 10 automobila fiat grande panda i to pet hibridnih i pet električnih, kao i pet trosobnih dupleks stanova u naselju "Zemunske kapije". Kako je ranije istakao prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša
