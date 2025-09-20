Vučić: Srbija podržava Republiku Srpsku u svim oblastima

Serbian News Media pre 2 sata
Vučić: Srbija podržava Republiku Srpsku u svim oblastima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je za Srbiju važna saradnja sa Republikom Srpskom (RS) u svim oblastima.

Obraćajući se na sednici Saveta za saradnju Srbije i RS u proširenom sastavu, Vučić je rekao da narod u RS treba da zna da uvek može da računa na podršku Srbije, kao i to da Srbija i RS rade zajednički, poštujući druge. “Srbija i Srpska razvijaju sveobuhvatnu saradnju sa veoma konkretnim sadržajem te saradnje”, rekao je Vučić. Govoreći o konkretnim projektima, Vučić je pomenuo radove na autoputu Rača-Bijeljina, pripreme za izgradnju trebinjskog aerodroma, kao i
