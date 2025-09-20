Partizan dosledan svom identitetu ili ipak podređen?

Sport klub pre 42 minuta  |  Autor: Nikola Paripovic
Partizan dosledan svom identitetu ili ipak podređen?

Pred Partizanom je najteža utakmica od početka sezone kada se pogleda snaga rivala.

Da, bilo je možda takmičarski važnijih mečeva (revanš protiv AEK-a iz Larnake ili Hibernijana), ali nijedna ekipa protiv koje je igrao Partizan nije snage kakvu ima Crvena zvezda. Zbog toga se postavlja pitanje – hoće li crno-beli nastaviti da igraju lepršavo i ostati dosledni taktici koju neguje Srđan Blagojević ili će se ipak povući i čekati tranziciju u napadu gde su u ranijim derbijima štetili Crvenoj zvezdi? Odgovor će doći u prvih deset minuta utakmice. Kako
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Praznik fudbala u Srbiji: Partizanova mladost želi da iznenadi favorizovanu Zvezdu

Praznik fudbala u Srbiji: Partizanova mladost želi da iznenadi favorizovanu Zvezdu

Euronews pre 7 minuta
177. večiti derbi - Ima da "gori" u Humskoj (19, sastavi)

177. večiti derbi - Ima da "gori" u Humskoj (19, sastavi)

Sportski žurnal pre 2 minuta
Sve informacije o večitom derbiju: Kad se igra, gde je prenos i u kojim sastavima će igrati Partizan i Zvezda

Sve informacije o večitom derbiju: Kad se igra, gde je prenos i u kojim sastavima će igrati Partizan i Zvezda

Mondo pre 21 minuta
Spektakl u Humskoj: Evo gde možete utakmicu Partizan - Crvena zvezda

Spektakl u Humskoj: Evo gde možete utakmicu Partizan - Crvena zvezda

Večernje novosti pre 37 minuta
Sve o 177. večitom derbiju: Koji su sastavi, ima li favorita, ko sudi i šta nas sve čeka u Humskoj?

Sve o 177. večitom derbiju: Koji su sastavi, ima li favorita, ko sudi i šta nas sve čeka u Humskoj?

Telegraf pre 1 sat
Derbi opet ima takmičarsku draž: Neki novi Partizan „napada“ starog vladara Zvezdu

Derbi opet ima takmičarsku draž: Neki novi Partizan „napada“ starog vladara Zvezdu

Danas pre 2 sata
Gde gledati 177. večiti derbi Partizan – Crvena zvezda?

Gde gledati 177. večiti derbi Partizan – Crvena zvezda?

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaPartizanFk Partizan

Sport, najnovije vesti »

Za vikend treće kolo Pčinjske okružne lige: Alakince trenutni lider

Za vikend treće kolo Pčinjske okružne lige: Alakince trenutni lider

Vranje news pre 17 minuta
Pažnja - Derbi vikend!

Pažnja - Derbi vikend!

Sportske.net pre 42 minuta
Mojes protiv Liverpula - Nikad pobeda! Junajted u nevolji…

Mojes protiv Liverpula - Nikad pobeda! Junajted u nevolji…

Sportske.net pre 12 minuta
Stanković suspendovan na mesec dana

Stanković suspendovan na mesec dana

RTS pre 42 minuta
Dopingovao fudbalere čokoladom, bio vrhunski lekar! Doktor Andrejka - svetski čovek, veliki patriota i fudbalski diplomata! O…

Dopingovao fudbalere čokoladom, bio vrhunski lekar! Doktor Andrejka - svetski čovek, veliki patriota i fudbalski diplomata! O njegovim metodama i danas se priča

Kurir pre 2 minuta