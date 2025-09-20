Milan igra sve bolje, veče Kristijana Pulišića u Udinama!

Fudbaleri Milana nastavljaju da ređaju pobede u Seriji A.

Posle startnog poraza od Kremonezea, ''rosoneri'' su stigli do treće uzastopne pobede. Oni su večeras kao gosti u Udinama ubedljivo savladali domaći Udineze rezultatom 3:0, pa će prenoćiti na trećem mestu na tabeli sa devet bodova, dok je Udineze pretrpeo prvi poraz i ostao je na sedam osvojenih bodova. Ovo je bilo veče Kristijana Pulišića koji je meč protiv Udinezea završio sa dva pogotka i jednom asistencijom. Upravo on je postigao vodeći gol za Milan u finišu