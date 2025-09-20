Svi u neverici! Adriana Vilagoš bi osvojila svetsko zlato da je ponovila hitac iz kvalifikacija! Evo šta je rekla posle finala…

Srpska reprezentativka Adriana Vilagoš zauzela je osmo mesto u finalu bacanja koplja na Svetskom prvenstvu u Tokiju hicem od 61,29 metara, što joj nije lako palo, imajući u vidu da je bila najbolja u kvalifikacijama.

FOTO: Tanjug/AP Podsetimo, ona je finale započela hiccem od 52,93, da bi u narednim pokušajima beležila 57,31, 60, 61,29 i 61,20 metara, što joj je na kraju donelo plasman među osam najboljih na svetu. Titulu svetske šampionke osvojila je Juleisy Angulo iz Ekvadora sa 66,12, srebro je pripalo Anete Sietina iz Letonije (64,64), dok je bronzu osvojila Mackenzie Little iz Australije (63,58). Nakon finala, Adriana je izjavila: „Dala sam sve od sebe, ali danas