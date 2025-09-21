Automobil se zakucao u kombi sa trubačima: Stravična nesreća kod Rume: Vatrogasci seku vozilo i izvlače teško povređene (foto)

Na putu Inđija-Ruma, na samom ulazu u Rumu, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je, prema prvim nezvaničnim informacijama, više osoba teško povređeno.

Kako nezvanično javlja 192_rs, automobil je udario u kombi koji je je bio parkiran pored puta. U kombiju su se, navodno, nalazili trubači. Na lice mesta brzo su stigle ekipe hitne pomoći, vatrogasci i policija. Vatrogasci trenutno seku olupinu kako bi izvukle povređene osobe iz vozila. Saobraćaj na ovoj deonici puta je potpuno obustavljen.
Inđijasaobraćajna nesrećaRuma

