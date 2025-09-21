"Prosečna penzija biće 485 evra": Vučić: Penzije će od 1. decembra porasti za 12,2 odsto

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će od 1. decembra penzije porasti za 12,2 odsto i dodao da je to "predivna vest za naše starije građane".

Kako je rekao, prosečna penzija će iznositi 485 evra. - Sada imamo jednu veliku i preciznu novost za građane. Dakle, sada znamo tačno za naše najstarije sugrađane. Penzije će od 1. decembra, mi smo pričali, 11-12% penzije rasti 12,2%. To je, ja mislim, predivna vest za naše najstarije građane. Od 1. decembra, poštovani građani Srbije, penzioneri naši dragi, očevi, majke, deke, bake, imaćete penziju uvećanu za 12,2% - rekao je Vučić i dodao: "Mi smo prošlog decembra