Novosadski zborovi održali protestnu šetnju „Za Bogdana i sve političke zatvorenike“

Danas pre 49 minuta  |  Beta
Novosadski zborovi održali protestnu šetnju „Za Bogdana i sve političke zatvorenike“

Zborovi građana Novog Sada organizovali su protest pod nazivom „Za Bogdana i sve političke zatvorenike “ šetnjom do zavorta u naselju Klisa.

Građani su u protestnu šetnju pozvali nakon što je studentu Fakulteta tehničkih nauka Bogdanu Jovičiću, koji štrajkuje glađu, produžen pritvor. On se i dalje nalazi u Centralnom zatvoru u Beogradu. Protestna kolona u organizaciji zborova krenula je nešto nakon 16.30 sati u šetnju do okružnog zatvora u naselju Klisa, javlja reporter agencije Beta. Kolonu od više stotina građana do zatvora na Klisi predvodili su biciklisti, a skup kao i do sada obezbeđivali su
Novi Sad

