Partizan „pokazao zube“, ali bodovi su pripali Zvezdi

Fudbaleri Crvene zvezde su pobedili Partizan sa 2:1 kao gosti u meču devetog kola Superlige Srbije.

Bili su crveno-beli veliki favoriti, ali domaćin je „pokazao zube“ i lako su mogli i bolje proći. Prva velika prilika je viđena u 22. minutu. Bila je gužva u šesnaestercu Crvene zvezde, gosti su se bolje snašli i nije bilo gola. Samo dva minuta nobva sjajna prilika za Partizan, ali Jurčević sa samo nekoliko metara nije uspeo da savlada Mateusa, koji je mora se priznati sjajno reagovao. Kazna za te promašaje je usledila u 28. minutu. Zvezda je povela golom Timija