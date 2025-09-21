Vlada Crne Gore želi da reguliše status porodice Petrović Njegoš

Danas pre 2 sata  |  FoNet
Vlada Crne Gore želi da reguliše status porodice Petrović Njegoš

Vlada Crne Gore saopštila je danas da je spremna da uradi sve da bi konačno na adekvatan način bio regulisan status crnogorske kraljevske dinastije Petrović Njegoš.

Predsednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić najavio je potpunu rehabilitaciju te dinastije na sastanku sa princom Nikolom Petrovićem, saopšteno je iz kabineta crnogorskog premijera. Kako u prethodnih 13 godina nisu ispunjene sve zakonske obaveze prema toj dinastiji, Spajić je rekao da bi saradnjom Vlade i Skupštine do kraja godine trebalo stvoriti uslove da se uspešno okonča proces započet još 2004. „Dinastija Petrović Njegoš će do kraja godine u potpunosti biti
Crna GoraMilojko Spajić

