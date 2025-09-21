Završila se Intervizija, ruska zamena za Evroviziju i ovo je pobednik: Evo koje mesto je osvojila i Srbija

Danas pre 1 sat  |  Danas Online
Završila se Intervizija, ruska zamena za Evroviziju i ovo je pobednik: Evo koje mesto je osvojila i Srbija

U Rusiji je Intervizija, muzičko takmičenje koje predstavlja njihov konzervativni odgovor na Eurosong.

Učestvovale su 23 države, među kojima i bivše sovjetske republike Belorusija, Kazahstan i Uzbekistan ali i Srbija. Takmičili su se i partneri Rusije iz BRICS-a: Kina, Indija, Brazil i Južnoafrička Republika. Pobednik ovogodišnje Intervizije je predstavnik Vijetnama, Duc Phuc, sa pesmom Phu Đổng Thien Vuong. Drugo mesto osvojio je Nomad, predstavnik Kirgistana, sa pesmom Jalgyz saga. Treća je bila predstavnica Katara, Dana Al Meer, sa numerom Huwa dha anta. Na
