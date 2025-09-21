Italijani nadigrali „gaučose“: Branioci titule u četvrtfinalu Svetskog prvenstva na Filipinima

Odbojkaši Italije plasirali su se u četvrtfinale Svetskog prvenstva na Filipinima.

„Azuri“, branioci titule, su ubedljivo savladali Argentinu 3:0 (25:23, 25:20, 25:22) i upisali treći uzastopni trijumf u međusobnim duelima na zvaniičnim takmičenjima. „Gaučosi“ nemaju rešenja za ovu postavu Italijana i poslednji put su ih savladali na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021 nakon pet setova. U četvrtfinalu Italija će igrati sa boljim iz duela Belgija – Finska, koji počinje u nedelju u 14 časova. Do trijumfa nad Argentinom „azure“ su predvodili Mikjeleto