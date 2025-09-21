Komemoracija Čarliju Kirku: Govornici Tramp, Vens i Rubio, mere bezbednosti na nivou Superboula

Euronews pre 14 minuta  |  Autor: BBC
Komemoracija Čarliju Kirku: Govornici Tramp, Vens i Rubio, mere bezbednosti na nivou Superboula

Hiljade ljudi okupile su se danas u Finiksu, glavnom gradu američke savezne države Arizone, kako bi prisustvovali komemoraciji u čast ubijenog američkog patriote Čarlija Kirka, koja će se danas održati na stadionu NFL-a.

Na dugačkoj listi istaknutih zvaničnika i ličnosti za koje se očekuje da će danas odati poštu ubijenom patrioti su i predsednik SAD Donald Tramp i potpredsednik Džej Di Vens, kao i zvaničnici među kojima su državni sekretar Marko Rubio i ministar zdravlja Robert F. Kenedi mlađi. Očekuje se da memorijalu prisustvuje više od 100.000 ljudi, a bezbednosne mere podignute su na nivo Superboula, prenosi BBC. Tanjug/AP/Jae C. Hong Na stadionu su prisutne brojne bezbednosne
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Trampov govor i neviđene mere bezbednosti: Šta se sve očekuje na komemoraciji Čarliju Kirku /video/

Trampov govor i neviđene mere bezbednosti: Šta se sve očekuje na komemoraciji Čarliju Kirku /video/

Sputnik pre 14 minuta
Amerika se oprašta od Čarlija Kirka! Očekuje se 100.000 ljudi, uskoro dolazi i Tramp! Američke zastave i Čarlijeve slike na…

Amerika se oprašta od Čarlija Kirka! Očekuje se 100.000 ljudi, uskoro dolazi i Tramp! Američke zastave i Čarlijeve slike na svakom koraku! (foto, video)

Kurir pre 39 minuta
Očekuje se prisustvo Trampa i Vensa na Kirkovoj komemoraciji

Očekuje se prisustvo Trampa i Vensa na Kirkovoj komemoraciji

B92 pre 44 minuta
Na komemoraciji ubijenom Čarliju Kirku dolaze Tramp, Vens i Rubio

Na komemoraciji ubijenom Čarliju Kirku dolaze Tramp, Vens i Rubio

Politika pre 24 minuta
Tramp i Vens se očekuju na komemoraciji ubijenom Čarliju Kirku

Tramp i Vens se očekuju na komemoraciji ubijenom Čarliju Kirku

Novi magazin pre 2 sata
Komemoracija za Čarlija Kirka u Arizoni: Tramp i Vans odaju počast ubijenom aktivisti

Komemoracija za Čarlija Kirka u Arizoni: Tramp i Vans odaju počast ubijenom aktivisti

Nedeljnik pre 4 sati
Danas je komemoracija Čarlija Kirka: Hiljade ljudi prenoćile pored stadiona u Arizoni, dolazi i Tramp

Danas je komemoracija Čarlija Kirka: Hiljade ljudi prenoćile pored stadiona u Arizoni, dolazi i Tramp

Nova pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NFLTanjugBBCDonald TrampSuperbolkomemoracijačarli kirk

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA - NATO: Upotrebićemo silu ako Moskva ponovo provocira; Tramp: Jedan potez Evrope može okončati rat u Ukrajini…

UKRAJINSKA KRIZA - NATO: Upotrebićemo silu ako Moskva ponovo provocira; Tramp: Jedan potez Evrope može okončati rat u Ukrajini

RTV pre 14 minuta
Velika Britanija, Kanada i Australija priznale Palestinu kao nezavisnu državu

Velika Britanija, Kanada i Australija priznale Palestinu kao nezavisnu državu

RTV Novi Pazar pre 14 minuta
Trampov govor i neviđene mere bezbednosti: Šta se sve očekuje na komemoraciji Čarliju Kirku /video/

Trampov govor i neviđene mere bezbednosti: Šta se sve očekuje na komemoraciji Čarliju Kirku /video/

Sputnik pre 14 minuta
Ministri u Vladi Izraela pozvali na aneksiju Zapadne obale zbog najava o priznanju Palestine

Ministri u Vladi Izraela pozvali na aneksiju Zapadne obale zbog najava o priznanju Palestine

Nedeljnik pre 24 minuta
Izraelski ministar najavio aneksiju Zapadne obale zbog priznanja Palestine

Izraelski ministar najavio aneksiju Zapadne obale zbog priznanja Palestine

Sputnik pre 44 minuta