Požar u stambenoj zgradi u Strazburu: Jedna osoba stradala, deca iskakala kroz prozor

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Stambenu gradu u Strazburu u subotu je zahvatio požar, u kojem je poginuo 50-godišnji muškarac sa invaliditetom dok je osam osoba povređeno i hospitalizovano s relativnom teškim povredama, prenose danas francuski mediji.

Plamen se proširio od prizemlja do vrha zgrade, navodi BFM TV pozivajući se na izvore iz vatrogasne službe, čiji su pripadnici do kasnih sati gasili požar. Drugi stanari su uspeli da se spasu hitno napustivši zgradu. "Neka deca su iskakala kroz prozor, a jedna žena je ostala blokirana na krovu", rekla je novinarima Nadija Zurgi, pomoćnica gradonačelnice Strazbura za javni red i mir. Ukupno je 59 vatrogasaca sa 30 vozila bilo angažovano na licu mesta, oko tri
