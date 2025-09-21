Novi poraz niškog Radničkog – IMT slavio u Loznici

Južne vesti pre 1 sat  |  Ljubica Jocić
Novi poraz niškog Radničkog – IMT slavio u Loznici

Rezultatom 1:0 (0:0) poražen je niški Radnički od IMT-a u Loznici u devetom kolu Superlige i sa osam bodova nalazi se na 11. poziciji na tabeli elitnog ranga.

Imao je Radnički više šuteva na protivnički gol i duže loptu u posedu, ali jedini gol postigao je u 57. minutu Sankara Karamoko i to je bilo dovoljno da IMT obezbedi treći trijumf i preskoči Nišlije na tabeli. U 91. minutu zbog crvenog kartona Radočaj je napustio teren i IMT je imao igrača manje, ali Radničkom to nije mnogo pomoglo. Ovo je peti poraz Radničkog, četvrti u gostima. Nišlije i dalje imaju 8 bodova, a trenutno se nalaze na 11. mestu na tabeli. U
IMTSuperligaLoznica

