Ovo niste videli na TV! Vatrogasci morali da gase vatru na severnoj tribini! Navijači Zvezde izazvali požar na derbiju, gorele su stolice! Video

Kurir pre 1 sat
Ovo niste videli na TV! Vatrogasci morali da gase vatru na severnoj tribini! Navijači Zvezde izazvali požar na derbiju, gorele…

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su sinoć u Humskoj ulici ekipu Partizana rezultatom 2:1, u 177. večitom derbiju i tako zauzeli prvo mesto na tabeli Super lige Srbije.

Pored žestoke borbe na terenu, atmosfera na tribinama je takođe bila spektakularna, a viđen je i jedan incident. Tokom drugog poluvremena na stadionu Partizana, dogodio se incident koji je nakratko skrenuo pažnju sa same utakmice, pošto je na severnoj tribini, gde su smešteni navijači Crvene zvezde, izbila vatra. Navijači gostujućeg tima su zapalili nekoliko stolica, što je izazvalo manji požar, ali su vatrogasci pravovremenom intervencijom ugasili požar pre nego
