U ovim delovima Beograda sutra se obustavlja saobraćaj: Ovo je detaljan spisak, poznate su i satnice

Sportska priredba „Otvoreno prvenstvo Srbije u triatlonu – IRONMAN 70.3” biće održana u nedelju, 21. septembra, kada će doći do zatvaranja pojedinih gradskih saobraćajnica, saopšteno je iz Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju.

Beograd će drugi put biti domaćin manifestacije „IRONMAN 70.3”, koja će okupiti oko hiljadu takmičara iz više od pedeset zemalja sveta. Ove godine, biciklistička staza će biti izmenjena u odnosu na premijerno izdanje trke, pa će tako takmičari voziti jednom od najravnijih, najbezbednijih i najbržih biciklističkih deonica u Evropi, čime će umnogome biti popravljen kvalitet takmičenja. Takmičenje će biti održano na Adi Ciganliji i okolnim saobraćajnicama, a takmičari