Ruska firma Intelligence preuzela 11,3% akcija Naftne industrije Srbije od Gasproma

Naslovi.ai pre 17 minuta
Ruska firma Intelligence preuzela 11,3% akcija Naftne industrije Srbije od Gasproma

Intelligence, deo Gasprom grupe, postao je vlasnik značajnog udela u NIS-u, dok Gasprom zadržava kontrolu kroz ćerku firmu.

Akcionarsko društvo Intelligence iz Sankt Peterburga, deo Gasprom grupe, preuzelo je 11,3% akcija Naftne industrije Srbije (NIS) od Gasproma, čime je prešlo prag značajnog učešća u jednoj od najvećih domaćih energetskih kompanija. Transakcija je izvršena 19. septembra 2025. godine, a Gasprom je zadržao jednu akciju, što potvrđuje da akcije ostaju u okviru Gasprom grupe. Nedeljnik N1 Info Novi magazin

Ova promena vlasništva dolazi u kontekstu mogućih sankcija SAD prema NIS-u zbog povezanosti sa Gaspromom, koje su do sada više puta odlagane. Preuzimanje akcija od strane Intelligence, ćerke firme Gasproma, može biti deo strategije za upravljanje ovim rizicima. Slobodna Evropa Euronews RTS

Povezane vesti »

"Gasprom" ustupio svoje akcije u NIS-u, zadržao samo jednu

"Gasprom" ustupio svoje akcije u NIS-u, zadržao samo jednu

RTV pre 23 minuta
Ruski Gasprom praktično izašao iz vlasničke strukture Naftne industrije Srbije

Ruski Gasprom praktično izašao iz vlasničke strukture Naftne industrije Srbije

Slobodna Evropa pre 42 minuta
Promena vlasničke strukture NIS-a: Intelidžens preuzeo manjinski udeo, akcije ostaju u Gasprom grupi

Promena vlasničke strukture NIS-a: Intelidžens preuzeo manjinski udeo, akcije ostaju u Gasprom grupi

Euronews pre 42 minuta
Nova promena u vlasništvu NIS-a Ruska kompanija preuzela više od 18 miliona akcija

Nova promena u vlasništvu NIS-a Ruska kompanija preuzela više od 18 miliona akcija

Dnevnik pre 37 minuta
"Gasprom" ustupio svoje akcije u NIS-u, zadržao samo jednu

"Gasprom" ustupio svoje akcije u NIS-u, zadržao samo jednu

RTS pre 22 minuta
Promena vlasničke strukture NIS-a

Promena vlasničke strukture NIS-a

Politika pre 33 minuta
Promena vlasničke strukture NIS-a: Stupila na snagu 19. septembra

Promena vlasničke strukture NIS-a: Stupila na snagu 19. septembra

Telegraf pre 42 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Gasprom

Ekonomija, najnovije vesti »

Ministarka Pavkov na Fruškoj gori sa mladima: Na tri lokacije započela veliku nacionalnu ekološku kampanju (foto)

Ministarka Pavkov na Fruškoj gori sa mladima: Na tri lokacije započela veliku nacionalnu ekološku kampanju (foto)

Blic pre 18 minuta
Nedeljnik: Gasprom izašao iz vlasništva u NIS, druga ruska firma preuzela

Nedeljnik: Gasprom izašao iz vlasništva u NIS, druga ruska firma preuzela

Danas pre 2 sata
Ruska firma Intelligence preuzela 11,3% akcija Naftne industrije Srbije od Gasproma

Ruska firma Intelligence preuzela 11,3% akcija Naftne industrije Srbije od Gasproma

Naslovi.ai pre 17 minuta
"Gasprom" ustupio svoje akcije u NIS-u, zadržao samo jednu

"Gasprom" ustupio svoje akcije u NIS-u, zadržao samo jednu

RTV pre 23 minuta
Država hoće da zamrzne kirije za mlade: Rešenje za krizu ili novi udar na tržište?

Država hoće da zamrzne kirije za mlade: Rešenje za krizu ili novi udar na tržište?

Euronews pre 12 minuta