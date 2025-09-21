Ruska firma Intelligence preuzela 11,3% akcija Naftne industrije Srbije od Gasproma

Naslovi.ai pre 17 minuta

Intelligence, deo Gasprom grupe, postao je vlasnik značajnog udela u NIS-u, dok Gasprom zadržava kontrolu kroz ćerku firmu.

Akcionarsko društvo Intelligence iz Sankt Peterburga, deo Gasprom grupe, preuzelo je 11,3% akcija Naftne industrije Srbije (NIS) od Gasproma, čime je prešlo prag značajnog učešća u jednoj od najvećih domaćih energetskih kompanija. Transakcija je izvršena 19. septembra 2025. godine, a Gasprom je zadržao jednu akciju, što potvrđuje da akcije ostaju u okviru Gasprom grupe. Nedeljnik N1 Info Novi magazin

Ova promena vlasništva dolazi u kontekstu mogućih sankcija SAD prema NIS-u zbog povezanosti sa Gaspromom, koje su do sada više puta odlagane. Preuzimanje akcija od strane Intelligence, ćerke firme Gasproma, može biti deo strategije za upravljanje ovim rizicima. Slobodna Evropa Euronews RTS