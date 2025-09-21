Dragutin Topić emotivan posle bronze za Angelinu na SP: „Nikada mi nije bilo teže u životu“

Dragutin Topić, slavni srpski atletičar, a sada trener, ponosan je na ćerku Angelinu, koja se okitila bronzom na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

Angelina je u disciplini skok uvis preskočila visinu od 1,97 metara, baš kao i Jaroslava Mahučik (Ukrajina), pa su njih dve podelile bronzu, dok je zlato otišlo u ruke Nikole Olislagers iz Australije, a srebro je pripalo Mariji Žodzik iz Poljske. Ovo je veliki uspeh za 20-godišnju srpsku atletičarku, koja je prošle godine bila povređena na Olimpijskim igrama u Parizu, pa nije mogla da se bori za medalju. “Nikada mi nije bilo teže u životu. Ona ovo čeka od Pariza