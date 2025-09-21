Dragutin Topić emotivan posle bronze za Angelinu na SP: „Nikada mi nije bilo teže u životu“

Nova pre 11 minuta  |  Autor: Oliver Mijušković
Dragutin Topić emotivan posle bronze za Angelinu na SP: „Nikada mi nije bilo teže u životu“

Dragutin Topić, slavni srpski atletičar, a sada trener, ponosan je na ćerku Angelinu, koja se okitila bronzom na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

Angelina je u disciplini skok uvis preskočila visinu od 1,97 metara, baš kao i Jaroslava Mahučik (Ukrajina), pa su njih dve podelile bronzu, dok je zlato otišlo u ruke Nikole Olislagers iz Australije, a srebro je pripalo Mariji Žodzik iz Poljske. Ovo je veliki uspeh za 20-godišnju srpsku atletičarku, koja je prošle godine bila povređena na Olimpijskim igrama u Parizu, pa nije mogla da se bori za medalju. “Nikada mi nije bilo teže u životu. Ona ovo čeka od Pariza
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

SLIKE DANA - Angelina o najuzbudljivijim trenucima u Tokiju: ''Australijanka me je tešila, čekala sam dva sata...''

SLIKE DANA - Angelina o najuzbudljivijim trenucima u Tokiju: ''Australijanka me je tešila, čekala sam dva sata...''

Sportske.net pre 1 sat
Bronzana Angelina iznela prve utiske: „Presrećna sam što kući nosim medalju“

Bronzana Angelina iznela prve utiske: „Presrećna sam što kući nosim medalju“

Sputnik pre 1 sat
Selektor Srbije ponosan na Angelinu: Obradovali smo naciju, vraćamo se sa medaljom sa velikog takmičenja...

Selektor Srbije ponosan na Angelinu: Obradovali smo naciju, vraćamo se sa medaljom sa velikog takmičenja...

Kurir pre 46 minuta
"Optužba za doping me je gurnula u kocku, a ona spasila od samoubistva": Životna ispovest Dragutina Topića ledi krv u žilama!…

"Optužba za doping me je gurnula u kocku, a ona spasila od samoubistva": Životna ispovest Dragutina Topića ledi krv u žilama!

Kurir pre 26 minuta
Slika dana iz Tokija - Angelina Topić na postolju sa medaljom oko vrata

Slika dana iz Tokija - Angelina Topić na postolju sa medaljom oko vrata

RTS pre 1 sat
Selektor Srbije ponosan na Angelinu Topić: "Ponovo smo obradovali naciju, Ivana i Emir imaju naslednike"

Selektor Srbije ponosan na Angelinu Topić: "Ponovo smo obradovali naciju, Ivana i Emir imaju naslednike"

Telegraf pre 1 sat
Angelina Topić: Presrećna sam što u Srbiju donosim bronzu sa SP

Angelina Topić: Presrećna sam što u Srbiju donosim bronzu sa SP

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

AtletikaSvetsko prvenstvoOlimpijske igreUkrajinaPoljskaTokioParizTokijoAustralija

Sport, najnovije vesti »

Seltik ubedljivo slavio uoči meča sa Zvezdom

Seltik ubedljivo slavio uoči meča sa Zvezdom

Danas pre 6 minuta
Predrag Mijatović: „Zar je trebalo delegaciju Zvezde da izbacim iz lože“?

Predrag Mijatović: „Zar je trebalo delegaciju Zvezde da izbacim iz lože“?

Danas pre 41 minuta
Kad i gde možete gledati meč Crvena zvezda – Olimpijakos?

Kad i gde možete gledati meč Crvena zvezda – Olimpijakos?

Danas pre 1 sat
Angelina Topić osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Tokiju uz emotivne trenutke i podršku oca

Angelina Topić osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Tokiju uz emotivne trenutke i podršku oca

Naslovi.ai pre 11 minuta
"Potopija se" Brzi Brod! "Lule" ga, s "bombu", "pogodija na loše mesto"!

"Potopija se" Brzi Brod! "Lule" ga, s "bombu", "pogodija na loše mesto"!

Plus online pre 6 minuta