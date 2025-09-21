Topićeva za RTS: Šta reći, a ne zaplakati, najveći stres u karijeri

RTS pre 49 minuta
Topićeva za RTS: Šta reći, a ne zaplakati, najveći stres u karijeri

Posle osvajanja bronzane medalje na Svetskom prvenstvu u Tokiju Angelina Topić istakla je da joj je završeno finale bilo najstresnije u dosadašnjoj karijeri i da ne može da opiše koliko joj osvojena medalja znači.

Angelina Topić je jedina srpska ateltičarka koja je osvojila medalju na šampionatu sveta u Tokiju, a nakon finala rekla je da će nastaviti da se bori i da ovaj rezultat nije ono najbolja što ona može da ostvari. "Šta reći, a ne zaplakati. Ovo je bilo nešto najstrašnije što sam ikada mogla da proživim u životu. Devojke su ove godine stvarno fantastične i znala sam da medalja neće biti jeftina kao prošle godine u Parizu gde sam se osetila nedorečeno posle povrede u
