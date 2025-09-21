Ulice u Beogradu biće zatvorene i posle vojne parade: Ovo je spisak, poznato do kad traju izmene u saobraćaju

Nova pre 4 sati  |  Autor: N1
Vojna parada je završena juče, ali ulice Beograda još uvek nisu potpuno prohodne, a izmene saobraćaja i dalje važe.

U Bulevaru Nikole Tesle u blizini kružnog toka kod Ušća i dalje su parkirana vozila Vojske Srbije, kao i Gradske čistoće. Vozila se polako sklanjaju, ali najavljeno je da će izmene saobraćaja važiti do 25. septembra. Uz to, kako je navedeno na sajtu Sekretarijata za saobraćaj danas nas očekuju izmene u saobraćaju zbog prvenstva Srbije u triatlonu. Takmičenje će biti održano na Adi Ciganliji i okolnim saobraćajnicama, a takmičari će plivati 1,9 km u Savskom jezeru,
