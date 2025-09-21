Angelina Topić bronzana na Svetskom prvenstvu u Tokiju

BEOGRAD - Angelina Topić je osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Tokiju skokom od 1,97 metara. Treće mesto je podelila sa Ukrajinkom Jaroslavom Mahučih koja nije preskočila visinu 2,02.

Angelina Topić je tri puta obarala letvicu postavljenu na 2 metra. Ovo je prva visina na takmičenju, uključujući i kvalifikacije, da Topićeva nije preskočila u prvom pokušaju. Reprezentativka Srbije Angelina Topić bila je uspešna u trećem izlasku na zaletište preskočivši visinu 1,97 metara. U drugom pokušaju je preskočila 1,93 metara, a u prvom 1,88 metara. Pre dve godine, na debitantskom nastupu u Budimpešti, bila je sedmoplasirana. Topićeva je lako prošla kroz