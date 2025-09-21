Angelina Topić osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Tokiju uz emotivne trenutke i podršku oca

Srpska atletičarka Angelina Topić ostvarila je veliki uspeh na Svetskom prvenstvu u Tokiju, osvojivši bronzu u skoku uvis i prevazišavši povredu sa Olimpijskih igara 2024.

Angelina Topić osvojila je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Tokiju preskočivši 1,97 metara, što je njen najbolji rezultat sezone i centimetar manje od ličnog rekorda. Medalju je podelila sa Ukrajinkom Jaroslavom Mahučih, dok su zlato i srebro osvojile Nikola Olislagers i Marija Žodzik. Telegraf Nova Sport klub

Finale je bilo otežano zbog jake kiše i dva prekida, ali Angelina je ostala koncentrisana i preskakala visine 1,88, 1,93 i 1,97 metara iz prvog pokušaja. Na visini od 2,00 metara tri puta je rušila letvicu. Hot sport RTS

Otac i trener Dragutin Topić istakao je koliko je teško bilo Angelini da se oporavi od povrede skočnog zgloba na Olimpijskim igrama 2024. godine u Parizu, gde je bila favoritkinja za medalju. Emotivni trenuci i velika podrška sa tribina pratili su Angelininu borbu. Sport klub Mondo

Angelina je izjavila da su to bili najstresniji sati u njenom životu i da je bila spremna da preskoči i dva metra, ali je kiša uticala na njen nastup. Nakon osvajanja medalje proslavila je u suzama sa srpskom zastavom oko vrata, shvatajući veličinu uspeha. Sport klub Mondo

