Vučić čestitao Angelini Topić i Aleksandru Komarovu

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas srpskoj atletičarki Angelini Topić osvajanje bronzane medalje u skoku uvis na Svetskom prvenstvu u Tokiju, poručujući joj da je još jednom pokaza da je istinska šampionka.

"Draga Angelina, od srca Vam čestitam na velikom uspehu i osvojenoj bronzanoj medalji na Svetskom prvenstvu u Tokiju. Još jednom ste pokazali da ste istinska šampionka, da talenat, rad i upornost donose rezultate i da naša zemlja ima na koga da bude ponosna. Hvala Vam što ste Srbiju predstavili na najbolji način i doneli nam novu radost. Slavimo Vaš uspeh i očekujemo nova odličja! Bravo, Angelina!", napisao je Vučić na društvenoj mreži X.