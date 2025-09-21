Vučić čestitao Angelini Topić i Aleksandru Komarovu

RTV pre 13 minuta  |  Tanjug
Vučić čestitao Angelini Topić i Aleksandru Komarovu

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas srpskoj atletičarki Angelini Topić osvajanje bronzane medalje u skoku uvis na Svetskom prvenstvu u Tokiju, poručujući joj da je još jednom pokaza da je istinska šampionka.

"Draga Angelina, od srca Vam čestitam na velikom uspehu i osvojenoj bronzanoj medalji na Svetskom prvenstvu u Tokiju. Još jednom ste pokazali da ste istinska šampionka, da talenat, rad i upornost donose rezultate i da naša zemlja ima na koga da bude ponosna. Hvala Vam što ste Srbiju predstavili na najbolji način i doneli nam novu radost. Slavimo Vaš uspeh i očekujemo nova odličja! Bravo, Angelina!", napisao je Vučić na društvenoj mreži X. Vučić čestitao osvajanje
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Angelina, ti si naše zlato! Srbijo slavi! Fantastična Topić prvi put u karijeri osvojila medalju na Svetskom prvenstvu!

Angelina, ti si naše zlato! Srbijo slavi! Fantastična Topić prvi put u karijeri osvojila medalju na Svetskom prvenstvu!

Kurir pre 18 minuta
Angelina Topić osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Tokiju uz emotivne trenutke i podršku oca

Angelina Topić osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Tokiju uz emotivne trenutke i podršku oca

Naslovi.ai pre 1 sat
Vučić čestitao Angelini Topić: Istinska šampionka, naša zemlja ima na koga da bude ponosna

Vučić čestitao Angelini Topić: Istinska šampionka, naša zemlja ima na koga da bude ponosna

Dnevnik pre 1 sat
Dragutin za SK: Trener je džukela – kaže ono što otac nikad ne bi

Dragutin za SK: Trener je džukela – kaže ono što otac nikad ne bi

Sport klub pre 3 sata
"Trener mora da bude džukela i da kaže ono što otac ne bi": Dragutin otvorio dušu, Angelina je tada potonula

"Trener mora da bude džukela i da kaže ono što otac ne bi": Dragutin otvorio dušu, Angelina je tada potonula

Mondo pre 3 sata
Svetska medalja oko vrata i srpska zastava na leđima: Angelina Topić obrisala suze i shvatila šta je uradila

Svetska medalja oko vrata i srpska zastava na leđima: Angelina Topić obrisala suze i shvatila šta je uradila

Mondo pre 3 sata
Hrabre reči Angeline Topić posle bronze: „Najstresnija dva sata ikada, mislim da sam bila spremna za sledeću visinu“

Hrabre reči Angeline Topić posle bronze: „Najstresnija dva sata ikada, mislim da sam bila spremna za sledeću visinu“

Nova pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSvetsko prvenstvoPredsednik SrbijeTokioTokijo

Sport, najnovije vesti »

Srbija ima svetskog prvaka: Komarov uzeo zlato u Zagrebu

Srbija ima svetskog prvaka: Komarov uzeo zlato u Zagrebu

Danas pre 43 minuta
Seltik ubedljivo slavio uoči meča sa Zvezdom

Seltik ubedljivo slavio uoči meča sa Zvezdom

Danas pre 1 sat
Predrag Mijatović: „Zar je trebalo delegaciju Zvezde da izbacim iz lože“?

Predrag Mijatović: „Zar je trebalo delegaciju Zvezde da izbacim iz lože“?

Danas pre 2 sata
Kad i gde možete gledati meč Crvena zvezda – Olimpijakos?

Kad i gde možete gledati meč Crvena zvezda – Olimpijakos?

Danas pre 2 sata
Komarov šampion sveta!

Komarov šampion sveta!

RTV pre 13 minuta